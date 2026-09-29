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MSB, Van hudut hattında 412 kilo 741 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu

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MSB, Van hudut hattında 412 kilo 741 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yürütülen arama tarama faaliyetinde 412 kilo 741 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiği belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 412 kilo 741 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 412 kilo 741 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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