Başkale Kaymakamı Ramazan Cihangir görevine başladı
Van'ın Başkale ilçesine atanan Kaymakam Ramazan Cihangir, ilçeye gelerek görevine başladı ve kurum amirleriyle bir araya gelip çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Van'ın Başkale ilçesine atanan Kaymakam Ramazan Cihangir, ilçeye gelerek görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında görevlendirilen Cihangir, Başkale'ye geldi.
Cihangir, kurum amirleriyle bir araya gelerek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / Zafer Tayfur