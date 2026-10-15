Haberler

Van Başkale'de 10 kilo 111 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Başkale'de 10 kilo 111 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Bebleşin Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Aramada 10 kilo 111 gram toz esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçta 10 kilo 111 gram toz esrar ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ilçeye bağlı Bebleşin Mahallesi'nde 1 aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramalarda 10 kilo 111 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili D.S., B.A. ve M.D., gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fener'in yıldızı Aston Villa deplasmanında hayatının şokunu yaşadı

Fener'in yıldızı bu gece hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor

82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki

Beşinci golden sonra olanlar oldu
Şampiyonlar Ligi'nde PSG fırtınası! İlk yarıda Manchester City'nin gururuyla oynadılar

İlk yarı 3 attılar! Dünya devi rakibinin gururuyla oynuyor
Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor

Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor
Sarıyer'de göle dönen caddede akıntıya kapılmamak için yüzdü

Akıntıya kapılmamak için cadde ortasında yüzdü
AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar

"AVM'den ayrılın" anonsuyla otoparka indi, asıl kabusu orada yaşadı
Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler

Akvaryumdan nehre attılar, sonra bin pişman oldular