AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, Gelincik Sınır Kapısı alanında incelemede bulundu

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde açılması planlanan Gelincik Sınır Kapısı alanında incelemelerde bulundu.

Türkmenoğlu, Başkale Kaymakamı Ramazan Cihangir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle sınır kapısının açılması planlanan bölgeye gitti.

İlk etapta yolcu ve küçük araçların giriş çıkışına uygun şekilde hizmet vermesi planlanan sınır kapısının kurulmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi alan Türkmenoğlu, iki ülke arasındaki sınır taşlarının geçen yıl tespit edildiğini söyledi.

Gümrük sahasının daha önce kendisinin de yer aldığı heyetler tarafından incelendiğini belirten Türkmenoğlu, kapının açılmasıyla iki ülkenin sınır bölgeleri arasındaki ticaret ve ulaşımın canlanacağını, turizmin gelişeceğini dile getirdi.

Artık eyleme geçme zamanının geldiğini, yapıların bir an önce ortaya çıkmasını istediklerini dile getiren Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 30 kilometrelik yolun iyileştirilmesini projelendirdi. Çalışmaları başlatıyoruz. Ticaret Bakanlığımız da buradaki gümrük sahasıyla ilgili zemin etütlerini ve gerekli çalışmaları gerçekleştirdi. Burada kısa sürede bir sınır kapısı oluşturacağız. Yolcuların ve küçük araçların giriş çıkış yapabileceği bu kapıyla, Türkiye ile İran arasındaki dördüncü sınır kapımızı açmış olacağız. Çalışmaları incelemek için kurumlarımızla, kaymakamımızla ve yöre halkıyla buradayız. Kapıyı 2027'de açmayı hedefliyoruz. Hem giriş çıkışlardaki sirkülasyonu rahatlatmak, hem ticareti canlandırmak hem de yöre halkına bir nebze olsun transit geçiş güzergahı oluşturmak istiyoruz. Burada oluşturulacak hareketliliğin büyük bir ticari canlılığa vesile olacağına inanıyoruz. Onun için buradayız. Bu işin yakinen takipçisiyiz."

İran tarafındaki çalışmaları da gördüklerini anlatan Türkmenoğlu, "İran'ın Salmas nahiyesinden sınır noktasına kadar olan yolda BSK asfaltı bulunuyor. Araçların rahatlıkla gidip gelebileceği bir yol. Onlar da şu an gümrük sahasıyla ilgili çalışma yapıyor. Gümrük sahasında konteynerlerini yerleştirdiler. Altyapı çalışmalarını da büyük ölçüde tamamladılar. Eş zamanlı olarak çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlıklarımıza müteşekkiriz." dedi.

Kaynak: AA