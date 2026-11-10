Van Başkale'de saçma taneleriyle yaralı kaya kartalı Van YYÜ'de tedaviye alındı

Van'da duyarlı vatandaşlar tarafından arazide yaralı halde bulunan ve koruma altında olan yırtıcı kuşlardan kaya kartalı, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Başkale ilçesi İran sınırına yakın bir alanda mahalle sakinler, hareket edemeyen ve bitkin haldeki kuşu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay bölgesine intikal eden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gevaş Şefliği ekipleri, yaralı kaya kartalı güvenli bir şekilde muhafaza altına alarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine nakletti. Merkezde Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ilk muayene ve röntgen çekimlerinde, kartalın vücuduna isabet eden saçma taneleriyle ateşli silahla yaralandığı belirlendi. başarılı bir ameliyat geçiren kaya kartalının tedavi süreci başladı.

"Kaya kartalını ilk muayenesinde ateşli silahla yaralandığını tespit ettik"

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan koruma altındaki yaban hayatı varlıklarına yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Merkezimiz olarak Van Gölü Havzası'ndaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilenmekte ve ekolojik dengenin, doğal hayatın bozulmadan devam etmesi için çalışmalar yapan kurumlarla koordinasyon sağlayarak doğal hayatın, ekosistemin bozulmadan devam etmesini için çalışmalar yürütmekte. Merkezimize yılın her gününde, her haftasında, her ayında, her mevsiminde bize yaban hayvanları gelmekte. Doğaya tutunamamış hayvanları tedavi edip tekrar habitatında yaşaması için çalışmalar yürütmekteyiz. Son olarak da Doğa Koruma Milli Parklar Gevaş Şefliği ekipleri bize yaralı bir kaya kartalı getirdi. Başkale'nin İran sınırında yaralanmış halde bulunan kaya kartalını getirip tedavisi için bize ulaştırdılar. Bu kaya kartalını ilk muayenesinde yaptığımızda ateşli silahla yaralanmış ama çok fazla tahribat olmamasına rağmen ısıya bağlı olarak bu kaya kartalında parapleji şekillenmiş. Hem kanadın uç kısmında hem de pençelerde. Kaya kartalının tedavisini yapıp doğaya bırakmak için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bunun için de hem gerekli şartları, yoğun bakım şartlarından da ilk muayenesinden sonra radyoloji ve klinik muayenesinden sonra şimdi gerekli önlemleri yerini hazırladık. Doğaya dönmesi için gerekli çalışmaları yapmaktayız" dedi.

"Tabiat bütün canlıların ortak hayat alanıdır"

Vatandaşlara da uyarıda bulunan Prof. Dr. Lokman Aslan, "Buradan vatandaşlarımıza şunu söyleyelim. Ne kadar çeşitli hayvan var ise, ne kadar bir yerde habitat zengin ise, ne kadar ekoloji sistem, ekosistem güzel işliyorsa ve optimum şartlarda bir canlı kendini yaşam alanı buluyorsa o bölge o kadar zengin, o kadar yaşanabilir bir bölgedir. Eğer bir bölgede böcek, sinek, kurt, kuş, ekosistem birlikte yaşamıyorsa orada bir tehlike var demektir. Bir yerde güvenlik tam ise yaşanabilir ülke ise kuşlar, güvercinler hep uçar. Bir yerde eğer güvenli bir ortam tam arıyorsanız kuşların bol olduğu, yaban hayatın sizden kaçmadan sizinle gördüğümüz zaman orada güvenlikli bir yaşam alanıdır. Onun için biz börtü böceğimizle, kurdumuzla, kuşumuzla birlikte yaşamalıyız. Tabiat bütün canlıların ortak yaşam alanıdır. Sadece insanlara mahsus bir alan değildir. Gücü ele geçiren herkes gücünü kullanarak yok etmeye çalışırsa bu tabiatı ve doğayı yok etmektir. Kartalıyla, kaya kuşuyla, börtü böceğiyle, serçesiyle hep birlikte yaşadığımız zaman yaşanabilir bir ülkedir. Medeni toplum bütün canlıların şerrinden emin olarak yaşadığı toplumdur. Biz de bütün canlıların ortamda birbiriyle yaşayıp doğaya tutunup ekolojik dengenin çalışmamaları, bozulmaması için çalışmalar yürütmekteyiz "şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı