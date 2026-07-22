Salihli'de Şehit Er Mehmet Erişti, 43. Yılında Dualarla Anıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 1983 yılında Van'ın Başkale ilçesinde şehit düşen Er Mehmet Erişti, şehadete erişinin 43. yılında dualarla anıldı.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, 1983 yılında Van'ın Başkale ilçesinde şehit düşen Jandarma Er Mehmet Erişti'nin şehadetinin seneyi devriyesi münasebetiyle annesi Zeliha Erişti ve babası Tahsin Erişti'yi Sart Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Şehidin annesi ve babasıyla yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Kaymakam Güldoğan, devletin tüm imkanları ile her daim şehit yakınlarının yanında olunacağını ifade etti.

Kaymakam Güldoğan'a ziyarette İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hasan Karasoy ve ilgili kurum personeli eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı