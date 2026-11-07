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Van Başkale'de kar etkisini gösterdi, 2 bin 400 rakımlı ilçe beyaza büründü

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Van Başkale'de kar etkisini gösterdi, 2 bin 400 rakımlı ilçe beyaza büründü Haber Videosunu İzle
Van Başkale'de kar etkisini gösterdi, 2 bin 400 rakımlı ilçe beyaza büründü
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Van'ın Başkale ilçesinde dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oldu. 2 bin 400 rakımla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan ilçede evlerin çatıları ve park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkili olurken ilçe beyaza büründü

2 bin 400 rakımla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Başkale'de kar yağışı etkisini gösterdi, araçlar beyaz örtüyle kaplandı. Başkale, dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. İlçe merkezinde kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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