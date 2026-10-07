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Van Başkale'de sağanak yerini kara bıraktı, yüksek kesimler beyaza büründü

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Van'ın Başkale ilçesinde dün aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara çevirdi. Hava sıcaklığının düşmesiyle etkisini artıran kar yağışı, ilçenin yüksek rakımlı bölgelerini beyaza bürüdü; ekimde karla kaplanan tepeler kış manzaraları oluşturdu.

Van'ın Başkale ilçesinde dün aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle etkisini artıran kar yağışı, ilçenin yüksek rakımlı bölgelerini beyaza bürüdü.

Ekimde karla kaplanan tepeler, bölgede kış manzaraları oluşturdu.

Kaynak: AA
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