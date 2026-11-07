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MSB, Van hudut hattında 34 kilo 460 gram uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattındaki arama tarama faaliyetinde 34 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi. Ele geçirilen uyuşturucunun Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında 34 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, hudut güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Van hudut hattındaki arama tarama faaliyetinde 34 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildiği ve uyuşturucunun Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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