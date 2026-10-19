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Van Başkale'de Jandarma çuval içindeki 11 kilo 958 gram toz esrarı ele geçirdi

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Van Başkale'de Jandarma çuval içindeki 11 kilo 958 gram toz esrarı ele geçirdi
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Van'ın Başkale ilçesi Koçdağı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda çuval içinde 11 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Van'ın Başkale ilçesinde yürütülen çalışmalarda 11 kilo 958 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "Uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele" çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van'ın Başkale ilçesi Koçdağı Mahallesi'nde yapılan operasyon neticesinde çuval içerisinde 11 kilo 958 gram toz esrar ele geçirilerek olay ile ilgili olarak adli tahkikata başlanılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti le kullanımın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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