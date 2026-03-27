Başkale'de duvarı çöken ahırda 20 küçükbaş hayvan telef oldu
Van'ın Başkale ilçesine bağlı Aşağı Küme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yağışlar nedeniyle çöken ahırda 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü incelemelerde bulundu.
Aşağı Küme Mahallesi'nde Fatih Can'a ait ahırın duvarı yağışlardan dolayı çöktü.
İhbar üzerine mahalleye Başkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bazı hayvanların sağ çıkarıldığı olayda 20 küçükbaş hayvan telef oldu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri mahallede inceleme yaptı.
Kaynak: AA / Zafer Tayfur