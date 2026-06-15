Van'da sınır hattında 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 44 kilo 635 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 44 kilo 635 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" ifadeleri kullanıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı