Başkale'de şüpheli ölümde 2 tutuklama

Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024'te intihar ettiği öne sürülen Damlanur Sarihan'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 amcası tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Jandarma Komutanlığı, 14 yaşındaki Sarihan'ın ölümüne ilişkin Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, olaya ilişkin gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin ifadeleri alındı.

Elde edilen deliller ve olay sonrasındaki iletişim kayıtlarının değerlendirilmesi sonucu soruşturma "kasten öldürme" şüphesiyle derinleştirildi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Ağustos'ta Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Sarihan'ın 2 amcası ve yakınlarının bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sarihan'ın amcaları F. Sarihan ve S. Sarihan "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA