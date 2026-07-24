Haberler

Van'da 42 Bin 832 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Van'da 42 Bin 832 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde jandarma ekiplerince 22-24 Temmuz'da düzenlenen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 42 bin 832 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde düzenlenen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 42 bin 832 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-24 Temmuz'da Başkale ve Gürpınar ilçelerinde yol kontrolü ve arama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 42 bin 832 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

Namazı kılıp basının karşısına geçti! Özgür Özel'den iddialı sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hamle! Apar topar toplantıya çağırdı

İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hamle! "Acil" koduyla çağırdı
Bu silahla etrafa kurşun yağdırdı, bedeli ağır oldu

Bu silahla etrafa kurşun yağdırdı, bedeli ağır oldu
ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın

Aman dikkat! ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın
Edremit’te korkutan kaza tır ile otomobil çarpıştı: Araç takla attı

Edremit'te korkutan kaza! Tırın çarptığı otomobil takla attı
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi

Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!

Adliye önünde öfkeli kalabalık tarafından karşılandı: Katiller!