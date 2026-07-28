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Başkale'de bahçe yangını korkuttu

Başkale'de bahçe yangını korkuttu
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Van’ın Başkale ilçesindeki bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Başkale ilçesindeki bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Başkale İtfaiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, bahçede hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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