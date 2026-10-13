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MSB, Van sınırında yapılan aramada 59 kilo 734 gram uyuşturucu bulunduğunu bildirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yürütülen arama tarama faaliyeti kapsamında 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Milli güvenliğimizin teminatı olan hudutlarımızda, yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda sınır hatlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren kahraman Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında icra ettikleri arama tarama faaliyeti sonucunda 59 kilo 734 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

Kaynak: AA
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