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Van Başkale'de jandarma operasyonunda 11 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi

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Van Başkale'de jandarma operasyonunda 11 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi
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Van'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda arazide çuvallar içinde 11 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi. Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda arazide çuvallar içerisinde 11 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı Koçdağı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, arazide gizlenmiş çuval içerisinde 11 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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