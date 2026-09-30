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Van Başkale'de yaklaşık 413 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 413 kilo esrar ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Valilik açıklamasına göre, şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor; operasyon, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Van'ın Başkale ilçesinde yaklaşık 413 kilo esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak dün yürütülen çalışmalar kapsamında Başkale ilçesi Sualtı Mahallesi mevkisinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 413 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 412 kilo 741 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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