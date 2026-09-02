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Kaymakam Bayram, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

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Taşova Kaymakamı Turan Bayram, 1998 yılında Van Başkale'de şehit olan Jandarma Er Kamil Kadimtaş'ın ailesini ziyaret etti.

Taşova Kaymakamı Turan Bayram, 1998 yılında Van Başkale'de şehit olan Jandarma Er Kamil Kadimtaş'ın ailesini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Çakırsu köyünde yaşayan şehit babası Necati Kadimtaş'ı evinde ziyaret ederek sohbet eden Kaymakam Bayram, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını ve devletin tüm imkanlarıyla şehit yakınlarının yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Kaymakam Bayram, "Aziz şehitlerimiz canlarını feda ederek bize bu vatanı bıraktı. Bizler de aziz vatanımızı ilelebet yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Necati Kadimtaş ise Kaymakam Bayram'a teşekkür etti.

Ziyarette, Kaymakam Bayram'a İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Kılıç, Emniyet Müdürü Bünyami Dede, SYDV Müdürü Barış Gündüz, Müftü Faruk Ana ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Çelebi eşlik etti.

Kaynak: AA
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