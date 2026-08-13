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Van'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Van'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
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Van’ın Başkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Van'ın Başkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Albayrak Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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