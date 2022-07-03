Aydın Haber, Aydın Son Dakika Haberleri - Haberler

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AYDIN

Aydın haber, Aydın son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Aydın Haziran'da ihracat rekortmeni oldu

Aydın Haziran'da ihracat rekortmeni oldu

Aydın - 2 Saat Önce
Aydın'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı

Aydın'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı

Aydın - Dün 23:03
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın Tekstil Yaşam Alanı'na Aquapark

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın Tekstil Yaşam Alanı'na Aquapark

Aydın - Dün 21:28
Besihaneye yem getiren tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Besihaneye yem getiren tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Aydın - Dün 19:27
Aydın'da MHP'li Başkanlar arasında iç savaş başladı

Aydın'da MHP'li Başkanlar arasında iç savaş başladı

Aydın - Dün 18:53
Son dakika haberleri... Tarihi eser kaçakçılığından tutuklu müze müdürüne 79 yıla kadar hapis istemi

Son dakika haberleri... Tarihi eser kaçakçılığından tutuklu müze müdürüne 79 yıla kadar hapis istemi

Aydın - Dün 16:47
Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündem oldu! İşte Buket Aydın'ın yükseliş hikayesi

Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündem oldu! İşte Buket Aydın'ın yükseliş hikayesi

Aydın - Dün 11:22
İstanbul'un kalabalığından uzaklaşıp Bilecik'te ipek böcekçiliğine başladı

İstanbul'un kalabalığından uzaklaşıp Bilecik'te ipek böcekçiliğine başladı

Aydın - Dün 10:58
Vali Aksoy Kuşadası'nda çalışmaları yerinde inceledi

Vali Aksoy Kuşadası'nda çalışmaları yerinde inceledi

Aydın - Dün 08:36

Aydın

Nüfus1.119.084 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 3737°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:57 		Öğle
13:18 		İkindi
17:11 		Akşam
20:42 		Yatsı
22:21
ValiHüseyin Aksoy
Bld. BaşkanıÖzlem Çerçioğlu - (CHP)
Valilik Sitesi http://www.aydin.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://aydin.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiEge Bölgesi
İlçe Sayısı17
Yüzölçümü8.117 km2
Rakım64m
Posta Kodu9000
Alan Kodu256
Plaka Kodu9
Koordinatı37.84501, 27.83963
Aydın Seçim Sonuçları
Aydın Gündemindeki Kişiler
Aydın Haber Dağılımı
Turunçgillerde Harnup Güvesi'ne dikkat

Turunçgillerde Harnup Güvesi'ne dikkat

Aydın - Dün 08:33
Son dakika! Söke'deki kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika! Söke'deki kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aydın - Dün 00:41
Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Aydın - Dün 00:28
Son dakika haberleri! GENÇ KADIN, TARTIŞTIĞI ESKİ NİŞANLISINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberleri! GENÇ KADIN, TARTIŞTIĞI ESKİ NİŞANLISINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Aydın - 01.07.2022
Aliağaspor FK, transferde hız kesmiyor

Aliağaspor FK, transferde hız kesmiyor

Aydın - 01.07.2022
ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, asgari ücretteki artışı değerlendirdi Açıklaması

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, asgari ücretteki artışı değerlendirdi Açıklaması

Aydın - 01.07.2022
Didim Amfi Tiyatro kentin yeni gözdesi oldu

Didim Amfi Tiyatro kentin yeni gözdesi oldu

Aydın - 01.07.2022
Türkiye'nin sahip çıktığı anne ve bebeğe 'Sevgi Bohçası'

Türkiye'nin sahip çıktığı anne ve bebeğe "Sevgi Bohçası"

Aydın - 01.07.2022
Son dakika yerel: Aydın'da en çok yatırımı sağlık sektörü aldı

Son dakika yerel: Aydın'da en çok yatırımı sağlık sektörü aldı

Aydın - 01.07.2022
Vali Aksoy'dan Kızılay'a kurban bağışı

Vali Aksoy'dan Kızılay'a kurban bağışı

Aydın - 01.07.2022
Son dakika haberleri: Atatürk Devlet Hastanesi güvenlik personeli Bayrak kalbine yenik düştü

Son dakika haberleri: Atatürk Devlet Hastanesi güvenlik personeli Bayrak kalbine yenik düştü

Aydın - 01.07.2022
Son dakika haber! Aydın'da suç örgütlerine yönelik 'Tümör' operasyonu

Son dakika haber! Aydın'da suç örgütlerine yönelik 'Tümör' operasyonu

Aydın - 01.07.2022
Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, denizin ortasında doğum yaptı

Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, denizin ortasında doğum yaptı

Aydın - 01.07.2022
Aydın'da operasyonda 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da operasyonda 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın - 01.07.2022
Buharkent'e 6 yeni spor tesisi yapıldı

Buharkent'e 6 yeni spor tesisi yapıldı

Aydın - 01.07.2022
Yaz Spor Okulları, kapılarını gençler için açtı

Yaz Spor Okulları, kapılarını gençler için açtı

Aydın - 01.07.2022
Aydın'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın - 01.07.2022
Aydın'da 'Bir Yetime Aile Olmak' temalı panel düzenlendi

Aydın'da 'Bir Yetime Aile Olmak' temalı panel düzenlendi

Aydın - 01.07.2022
Aydın filede Fatma ile anlaştı

Aydın filede Fatma ile anlaştı

Aydın - 01.07.2022
Son dakika haberleri: Metruk binada çıkan yangın panikletti

Son dakika haberleri: Metruk binada çıkan yangın panikletti

Aydın - 01.07.2022
Aydın'da sondaj kazısı sırasında Roma dönemine ait mezar steli bulundu

Aydın'da sondaj kazısı sırasında Roma dönemine ait mezar steli bulundu

Aydın - 01.07.2022
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın - 01.07.2022
Aydın Lise Taban Puanları 2022: Aydın Lise Kontenjanları! Aydın'daki liseler ve puanları! Aydın lise yüzdelik dilimleri!

Aydın Lise Taban Puanları 2022: Aydın Lise Kontenjanları! Aydın'daki liseler ve puanları! Aydın lise yüzdelik dilimleri!

Aydın - 30.06.2022
Son Dakika | Otomobilde 75 kilo 'skunk' ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son Dakika | Otomobilde 75 kilo 'skunk' ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Aydın - 30.06.2022
Aydın'da durdurulan otomobilde 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da durdurulan otomobilde 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın - 30.06.2022
Aydın'da şüphe üzerine durdurulan araçtan 75 kilo uyuşturucu çıktı

Aydın'da şüphe üzerine durdurulan araçtan 75 kilo uyuşturucu çıktı

Aydın - 30.06.2022
Tarihi Kentte Etkileyici Performans

Tarihi Kentte Etkileyici Performans

Aydın - 30.06.2022
TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu toplandı

TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu toplandı

Aydın - 30.06.2022
Vali Aksoy Aydınlı şair ve yazarlarla bir araya geldi

Vali Aksoy Aydınlı şair ve yazarlarla bir araya geldi

Aydın - 30.06.2022
Efeler'de Tenis Turnuvası başladı

Efeler'de Tenis Turnuvası başladı

Aydın - 30.06.2022
LGS'den tam puan alan Muhammed'in sırrı düzenli çalışma

LGS'den tam puan alan Muhammed'in sırrı düzenli çalışma

Aydın - 30.06.2022
Büyükşehir Didim'de yolları yeniliyor

Büyükşehir Didim'de yolları yeniliyor

Aydın - 30.06.2022
İpekyolu Belediyesinden Cevdet Paşa Mahallesi'ne kadın spor merkezi

İpekyolu Belediyesinden Cevdet Paşa Mahallesi'ne kadın spor merkezi

Aydın - 30.06.2022
Aydın Büyükşehir Belediyesi otizmli bireyler için özel yüzme kursu düzenliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi otizmli bireyler için özel yüzme kursu düzenliyor

Aydın - 30.06.2022
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

Aydın - 30.06.2022
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurban uyarısı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurban uyarısı

Aydın - 30.06.2022
Aydın'da yüzme bilmeyen kalmayacak

Aydın'da yüzme bilmeyen kalmayacak

Aydın - 30.06.2022
Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz çalışmaları yerinde inceledi

Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz çalışmaları yerinde inceledi

Aydın - 30.06.2022
Aydın'da yasak ormanlık alana giren 14 şahsa cezai işlem uygulandı

Aydın'da yasak ormanlık alana giren 14 şahsa cezai işlem uygulandı

Aydın - 30.06.2022
Kadın kebap ustası erkeklere taş çıkartıyor

Kadın kebap ustası erkeklere taş çıkartıyor

Aydın - 30.06.2022
73 yaşında üniversite mezunu oldu, kep fırlattı

73 yaşında üniversite mezunu oldu, kep fırlattı

Aydın - 30.06.2022
Başkan Çerçioğlu, Türkiye Satranç Federasyonu'nu ağırladı

Başkan Çerçioğlu, Türkiye Satranç Federasyonu'nu ağırladı

Aydın - 29.06.2022
Siirt'te sokak basketbolu turnuvası

Siirt'te sokak basketbolu turnuvası

Aydın - 29.06.2022
Arkadaş cinayeti sanığı ve azmettiriciye ağırlaştırılmış müebbet talebi

Arkadaş cinayeti sanığı ve azmettiriciye ağırlaştırılmış müebbet talebi

Aydın - 29.06.2022
ADÜ Gazetecilik Bölümü ilk mezunlarını verdi

ADÜ Gazetecilik Bölümü ilk mezunlarını verdi

Aydın - 29.06.2022
Pamuk üreticilerine yeşil kurt uyarısı

Pamuk üreticilerine yeşil kurt uyarısı

Aydın - 29.06.2022
Aydın Eczacılar Odası Başkanı Karaarslan; 'Eczacılar zor durumda'

Aydın Eczacılar Odası Başkanı Karaarslan; "Eczacılar zor durumda"

Aydın - 29.06.2022
Kurban Bayramı öncesi, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin uyarılarda bulundu

Kurban Bayramı öncesi, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin uyarılarda bulundu

Aydın - 29.06.2022
Torununa araba çarpan kadın fenalaştı

Torununa araba çarpan kadın fenalaştı

Aydın - 29.06.2022
ADÜ Yapay Zeka Topluluğu Adnan Menderes Demokrasi Müzesini gezdi

ADÜ Yapay Zeka Topluluğu Adnan Menderes Demokrasi Müzesini gezdi

Aydın - 29.06.2022
Konya'da vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Konya'da vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Aydın - 29.06.2022
Manavgat'ta yangının yaraları sarılmaya devam ediyor

Manavgat'ta yangının yaraları sarılmaya devam ediyor

Aydın - 29.06.2022
Son dakika haber | Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber | Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Aydın - 29.06.2022
Otomobiliyle ağaca çarptığı kazada öldü

Otomobiliyle ağaca çarptığı kazada öldü

Aydın - 29.06.2022
Aydınlı Dünya, Türkiye Şampiyonu oldu

Aydınlı Dünya, Türkiye Şampiyonu oldu

Aydın - 29.06.2022
Son dakika haberi | Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın - 29.06.2022
Türkiye'de son 10 yılda uluslararası öğrenci sayısı 8 kat arttı

Türkiye'de son 10 yılda uluslararası öğrenci sayısı 8 kat arttı

Aydın - 29.06.2022
Aydın'da kurban bayramı öncesi kurban pazarlarında sessizlik hakim

Aydın'da kurban bayramı öncesi kurban pazarlarında sessizlik hakim

Aydın - 29.06.2022
Aydın'da trafik kazası: 8 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 8 yaralı

Aydın - 29.06.2022
Aydın açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın - 29.06.2022
Turgutluspor'un yeni başkanı Bülent Daşkan

Turgutluspor'un yeni başkanı Bülent Daşkan

Aydın - 29.06.2022
Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın - 28.06.2022
Cinayete kurbanı 2 kardeşin cenazesi 9 ay sonra yeniden toprağa verildi

Cinayete kurbanı 2 kardeşin cenazesi 9 ay sonra yeniden toprağa verildi

Aydın - 28.06.2022
Alevlerin arasında kaldı, balkondan sedyeyle kurtarıldı

Alevlerin arasında kaldı, balkondan sedyeyle kurtarıldı

Aydın - 28.06.2022
Aydınlılar Tekstil Park'ı Sevdi

Aydınlılar Tekstil Park'ı Sevdi

Aydın - 28.06.2022
Süleyman Bülbül: 'Son Altı Haftada Vatandaşların Borçlarında 91 Milyar Liralık Artış Yaşandı'

Süleyman Bülbül: "Son Altı Haftada Vatandaşların Borçlarında 91 Milyar Liralık Artış Yaşandı"

Aydın - 28.06.2022
ASKİ, Söke Güllübahçe kanalizasyonunda ikinci etaba başlıyor

ASKİ, Söke Güllübahçe kanalizasyonunda ikinci etaba başlıyor

Aydın - 28.06.2022
Aydın'ın Türkiye Şampiyonu, hemşehrilerinden destek bekliyor

Aydın'ın Türkiye Şampiyonu, hemşehrilerinden destek bekliyor

Aydın - 28.06.2022
Yaklaşan Kurban Bayramı ikinci el araç piyasasını hareketlendirdi

Yaklaşan Kurban Bayramı ikinci el araç piyasasını hareketlendirdi

Aydın - 28.06.2022
Son dakika haberi: Belediye işçisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Belediye işçisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Aydın - 28.06.2022
Efeler 09'da iki imza birden

Efeler 09'da iki imza birden

Aydın - 28.06.2022
Büyükşehirden belediye personeline 'KVKK' Semineri

Büyükşehirden belediye personeline 'KVKK' Semineri

Aydın - 28.06.2022
Aydın Şoförler Odası Başkanı Özmeriç isyan etti: 'Bu karar gözden geçirilmezse Türkiye'de okul servisi diye bir şey kalmaz'

Aydın Şoförler Odası Başkanı Özmeriç isyan etti: "Bu karar gözden geçirilmezse Türkiye'de okul servisi diye bir şey kalmaz"

Aydın - 28.06.2022
Yelkenli teknedeki 18 düzensiz göçmen yakalandı

Yelkenli teknedeki 18 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın - 28.06.2022
Aydın'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın - 28.06.2022
Gemi operatörleri konulu toplantıda sorunlar görüşüldü

Gemi operatörleri konulu toplantıda sorunlar görüşüldü

Aydın - 28.06.2022
Son dakika gündem: Servis minibüsünün çarptığı yaya öldü

Son dakika gündem: Servis minibüsünün çarptığı yaya öldü

Aydın - 28.06.2022
Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın imza gününe yoğun ilgi

Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın imza gününe yoğun ilgi

Aydın - 28.06.2022
Aydın'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Aydın'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Aydın - 27.06.2022
Rektör Turgut, Milletvekili Aydın ile bir araya geldi

Rektör Turgut, Milletvekili Aydın ile bir araya geldi

Aydın - 27.06.2022
Bölge halkını canından bezdiren 250 kiloluk dev domuz, avcılar tarafından vuruldu

Bölge halkını canından bezdiren 250 kiloluk dev domuz, avcılar tarafından vuruldu

Aydın - 27.06.2022
Afyonkarahisar'da halk oyunları bölge yarışması düzenlendi

Afyonkarahisar'da halk oyunları bölge yarışması düzenlendi

Aydın - 27.06.2022
Karacasu Memnune İnci MYO Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Karacasu Memnune İnci MYO Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Aydın - 27.06.2022
Aydın'da 20 bin 599 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Aydın'da 20 bin 599 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Aydın - 27.06.2022
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

Aydın - 27.06.2022
Bu ocak bir asırdan bu yana sönmedi

Bu ocak bir asırdan bu yana sönmedi

Aydın - 27.06.2022
ADÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi

ADÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi

Aydın - 27.06.2022
Son dakika haberleri: Freni boşalan kamyonun sürücüsü ölümden döndü

Son dakika haberleri: Freni boşalan kamyonun sürücüsü ölümden döndü

Aydın - 26.06.2022
Çocuklar yolu kapatarak yöneticilerinden semt sahası istedi

Çocuklar yolu kapatarak yöneticilerinden semt sahası istedi

Aydın - 26.06.2022
Aydın Adliyesi'nin acı günü

Aydın Adliyesi'nin acı günü

Aydın - 26.06.2022
Tam 8 bin lira vermişler! Konuşamayan çocukları için papaza gidip, eşek dili yedirdiler

Tam 8 bin lira vermişler! Konuşamayan çocukları için papaza gidip, eşek dili yedirdiler

Aydın - 26.06.2022
Ege Bölgesi’nde yer alan 7. 851 kilometre kare yüz ölçümüne sahip Aydın ilinin Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar olarak 16 ilçesi vardır. Şehir Akdeniz Bölgesi’ne yakınlığı ve Ege Bölgesi’nde yer alıyor olmasıyla iki çeşit iklim tipine sahip. Şehrin başlıca tarım ürünleri saf pamuk, çiğil pamuk, buğday, arpa, patates, ayçiçeği, mısır, tütün ve susamdır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Aydın haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Aydın son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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