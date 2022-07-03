Aydın Haber, Aydın Son Dakika Haberleri - Haberler

AYDIN
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Aydın
Güneşli
|İmsak
03:57
|Öğle
13:18
|İkindi
17:11
|Akşam
20:42
|Yatsı
22:21
|Vali
|Hüseyin Aksoy
|Bld. Başkanı
|Özlem Çerçioğlu - (CHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.aydin.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://aydin.bel.tr/
|Bölgesi
|Ege Bölgesi
|İlçe Sayısı
|17
|Yüzölçümü
|8.117 km2
|Rakım
|64m
|Posta Kodu
|9000
|Alan Kodu
|256
|Plaka Kodu
|9
|Koordinatı
|37.84501, 27.83963
|Aydın Seçim Sonuçları
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