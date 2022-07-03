Aydın Haber, Aydın Son Dakika Haberleri - Haberler

Aydın 1.119.084 (2019 itibarıyla) 1.119.084 37° 37° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:57 Öğle

13:18 İkindi

17:11 Akşam

20:42 Yatsı

22:21 Vali Hüseyin Aksoy Bld. Başkanı Özlem Çerçioğlu - (CHP) Valilik Sitesi http://www.aydin.gov.tr/ Belediye Sitesi https://aydin.bel.tr/ Bölgesi Ege Bölgesi İlçe Sayısı 17 Yüzölçümü 8.117 km2 Rakım 64m Posta Kodu 9000 Alan Kodu 256 Plaka Kodu 9 Koordinatı 37.84501, 27.83963 Aydın Seçim Sonuçları

Ege Bölgesi’nde yer alan 7. 851 kilometre kare yüz ölçümüne sahip Aydın ilinin Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar olarak 16 ilçesi vardır. Şehir Akdeniz Bölgesi’ne yakınlığı ve Ege Bölgesi’nde yer alıyor olmasıyla iki çeşit iklim tipine sahip. Şehrin başlıca tarım ürünleri saf pamuk, çiğil pamuk, buğday, arpa, patates, ayçiçeği, mısır, tütün ve susamdır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Aydın haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Aydın son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.