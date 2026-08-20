Aydın'da Özel Sporcular Yüzme ile Buluşuyor

Aydın'da özel sporcular, Pınarbaşı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen çalışmalarla yüzme sporuyla buluşturuluyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında özel sporcular, alanında uzman antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor. Sporcularla birebir ilgilenilen çalışmalarda, onların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra özgüven kazanmaları ve sosyal hayata daha fazla katılım sağlamaları hedefleniyor. Çalışmalarda her sporcunun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel programlar uygulanırken, yüzme eğitiminin sporcuların fiziksel gelişimlerine katkı sunmasının yanı sıra keyifli vakit geçirmelerine ve sosyalleşmelerine de imkan sağladığı belirtildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe özel sporcuların sporla buluşmasını önemsediklerini belirterek, onların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunacak çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı