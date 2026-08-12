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Söke'de Tren Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Söke'de Tren Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir yük treninin çarptığı 48 yaşındaki Dilek Karabatak hayatını kaybetti. Olay, Sazlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Tren yolunda ölçüm yapan bir kişiye yardım ettiği belirtilen Karabatak, trenin altında kalarak ağır yaralandı ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle tren seferleri bir süre durdu, ardından normale döndü. Soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen tren kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Sazlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolunda ölçüm yapan bir şahsa yardım ettiği ileri sürülen Dilek Karabatak'a (48) yük treni çarptı. Çarpmanın etkisi ile trenin altında kalan kadın ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Karabatak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Karabatak'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgedeki tren seferleri bir müddet dururken, çalışmalarından ardından seferler normale döndü.

0layla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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