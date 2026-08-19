Bozdoğan'da LGS Başarısı Ödüllendirildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında yüzde 10'luk başarı dilimine giren öğrenciler, başarılarından dolayı düzenlenen etkinlikte ödüllendirildi.

Bozdoğan Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte, LGS'de elde ettikleri derecelerle ilçeyi gururlandıran öğrenciler bir araya geldi. Etkinliğe Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu da katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Sözen, elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencileri tebrik etti. Başarılı öğrencilere hediye ve plaket takdim eden Kaymakam Sözen, öğrencilerin başarılarının eğitim hayatlarının ilerleyen dönemlerinde de devam etmesi temennisinde bulundu.

Etkinlikte öğrencilerin başarıları kutlanırken, elde edilen sonuçların ilçedeki eğitim camiası ve aileleri için de gurur kaynağı olduğu belirtildi. Öğrenciler, kendileri için düzenlenen etkinlik ve takdim edilen hediyeler dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade etti.

Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, LGS'de yüzde 10'luk başarı dilimine giren öğrenciler tebrik edilerek, başarılarının devamının dilendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı