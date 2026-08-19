Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, internetten tanıştığı 14 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte yaşadığı öne sürülen 20 yaşındaki Ü.C.Ö., 7 ay sonra yapılan şikayet üzerine gözaltına alındı. İfadesinde kızın yaşını gizlediğini ve kendisini 16 yaşında bildiğini iddia eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Aydın'ın İncirliova ilçesinde internetten tanıştığı 14 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte olduğu iddia edilen 20 yaşındaki Ü.C.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Ü.C.Ö. ifadesinde kızın gerçek yaşının 14 olduğunu bilmediğini, onu 16 yaşında sandığını öne sürdü.
- Olay, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 7 ay sonra ortaya çıktı.
Aydın’ın İncirliova ilçesinde, internet üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte olduğu iddia edilen 20 yaşındaki Ü.C.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İncirliova’da meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Ü.C.Ö.’nün internet ortamında tanıştığı mağdur kız çocuğuyla evlilik vaadiyle bir süre görüştüğü ve ardından birlikte yaşamaya başladıkları öne sürüldü. Olayın ardından yaklaşık 7 ay geçtikten sonra yapılan şikayet üzerine emniyet güçleri ve adli makamlar harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Ü.C.Ö., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
"YAŞINI BENDEN GİZLEDİ" SAVUNMASI
Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde kendisini savunduğu öğrenildi. Ü.C.Ö.'nün ifadesinde, genç kızın gerçek yaşının 14 olduğunu bilmediğini öne sürerek; "Ben kızı 16 yaşında biliyordum, gerçek yaşını benden gizledi" dediği iddia edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ü.C.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.