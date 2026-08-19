Haberler

Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma Haber Videosunu İzle
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, internetten tanıştığı 14 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte yaşadığı öne sürülen 20 yaşındaki Ü.C.Ö., 7 ay sonra yapılan şikayet üzerine gözaltına alındı. İfadesinde kızın yaşını gizlediğini ve kendisini 16 yaşında bildiğini iddia eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Aydın'ın İncirliova ilçesinde internetten tanıştığı 14 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte olduğu iddia edilen 20 yaşındaki Ü.C.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Ü.C.Ö. ifadesinde kızın gerçek yaşının 14 olduğunu bilmediğini, onu 16 yaşında sandığını öne sürdü.
  • Olay, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 7 ay sonra ortaya çıktı.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, internet üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte olduğu iddia edilen 20 yaşındaki Ü.C.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İncirliova’da meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Ü.C.Ö.’nün internet ortamında tanıştığı mağdur kız çocuğuyla evlilik vaadiyle bir süre görüştüğü ve ardından birlikte yaşamaya başladıkları öne sürüldü. Olayın ardından yaklaşık 7 ay geçtikten sonra yapılan şikayet üzerine emniyet güçleri ve adli makamlar harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Ü.C.Ö., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"YAŞINI BENDEN GİZLEDİ" SAVUNMASI

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde kendisini savunduğu öğrenildi. Ü.C.Ö.'nün ifadesinde, genç kızın gerçek yaşının 14 olduğunu bilmediğini öne sürerek; "Ben kızı 16 yaşında biliyordum, gerçek yaşını benden gizledi" dediği iddia edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ü.C.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu

Kuytulcular operasyonunda bomba detay! Bu yöntemi ilk kez duyacaksınız
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTaygun Demir:

7 ay neden beklenmiş

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes nikah bekliyordu! Sefo'nun evlilik teklifi bakın ne çıktı

Herkes nikah bekliyordu! Sefo'nun evlilik teklifi bakın ne çıktı
Fenerbahçe'nin başı direklerle dertte

Fenerbahçe'nin kaderi oldu! Dünyada böylesi yok

Özgür Özel'e kötü haber: Yeni Parti'den ilk istifalar geldi

Özgür Özel'e kötü haber: Yeni Parti'den ilk istifalar geldi
Büyük kavgalarla seçim tamamlanmıştı! Menderes Belediye Başkan Vekili seçimi yargıya taşınıyor

Menderes Belediye Başkan Vekili seçimi yargıya taşınıyor
Kaymakamlıkta etrafa ateş açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu

Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu
Fenerbahçe kadroya almayıp yüzüne bakmamıştı: Barcelona talip oldu

Fenerbahçe kadroya almayıp yüzüne bakmamıştı: Barcelona talip oldu