Nazilli'de Hükümlü Hastaneden Firar Etti

AYDIN'da Nazilli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavisi için Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirilen hükümlü Murat B. (42), firar etti.

İşlediği bir suç nedeniyle Nazilli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan hükümlü Murat B., kolundaki kırık nedeniyle bu sabah Nazilli Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'ne sevk edildi. Murat B., tedavisi sürerken hastaneden firar etti. Hastane yetkilileri, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Firar eden Murat B.'nin yakalanması için hastane çevresi ve bölgede güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı