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Bafa, Azap ve Büyük Menderes mercek altında

Bafa, Azap ve Büyük Menderes mercek altında
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Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Bafa Gölü, Azap Gölü ve Büyük Menderes Nehri’nde su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Bafa Gölü, Azap Gölü ve Büyük Menderes Nehri'nde su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ilçenin önemli su kaynaklarından Bafa Gölü, Azap Gölü ve Büyük Menderes Nehri'nde kontroller yaptı. Denetimlerde su ürünleri avcılığına ilişkin kurallara uygunluk kontrol edilirken, su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar da sürdürüldü. Ekipler ayrıca ilçedeki su ürünleri perakende satış noktalarında da denetim gerçekleştirerek satışa sunulan ürünleri mevzuat kapsamında kontrol etti. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, su ürünleri kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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