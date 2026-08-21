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Aydın'da Tır-Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın'da Tır-Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde tırın önünde seyreden traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tırın önünde seyreden traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Aydın-Muğla kara yolunda Ö.T. (53) idaresindeki 48 AZZ 941 plakalı mermer yüklü tır, Savrandere Mahallesi mevkisinde aynı güzergahta ilerleyen Ş.A. (59) yönetimindeki 14 AH 627 plakalı traktöre çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, traktörde yolcu konumunda bulunan Mutlu Karabulut'un (41) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücüler, ilk müdahalenin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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