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Kayıp olarak aranıyordu, ölü olarak bulundu

Kayıp olarak aranıyordu, ölü olarak bulundu
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Aydın’ın Çine ilçesinde kayıp olarak aranan şahıs ölü olarak bulunurken, trafik kazasında hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın'ın Çine ilçesinde kayıp olarak aranan şahıs ölü olarak bulunurken, trafik kazasında hayatını kaybettiği belirlendi.

Çine'nin Akçaova Kabalar Mahallesi'nde çalışan Celal Durmaz'dan sabah saatlerinde işten dönmesi gerekirken haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Durmaz'ın cep telefonundan alınan sinyal doğrultusunda bulunduğu bölgeyi tespit etti. Yapılan araştırmada Durmaz'ın motosikleti ile kaza yaptığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, kazanın kesin nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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