Aydın incirinin kalitesi için sahada sıkı takip

Aydın'ın Germencik ilçesinde taze ve kurutmalık incir hasadı yapılan bahçelerde incelemelerde bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, üreticilerin hasat, kurutma ve depolama uygulamalarını yerinde inceledi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas ve teknik personeller, ilçeye bağlı Mursallı Mahallesi'ndeki incir bahçelerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen saha çalışmasında taze ve kurutmalık incir hasadı ile ürünlerin kurutma ve depolama süreçleri değerlendirildi. 2026/1 Sayılı İncir Tebliği kapsamında yapılan incelemelerde, özellikle sera içerisinde bulunan kurutma kerevetlerinde kurutulan incirler kontrol edildi. Ürünün kalitesinin korunması ve uygun şartlarda kurutulması amacıyla yürütülen uygulamalar yerinde incelendi.

Teknik ekipler tarafından üreticilere incirlerin hijyenik şartlarda kurutulması, aflatoksin ve okratoksin oluşumunun önlenmesi, depolama alanlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ile ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilmesi konusunda bilgi verildi. Ayrıca kalite kayıplarının önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler üreticilerle paylaşıldı.

Saha ziyaretinde üreticilerle görüş alışverişinde bulunularak sezonla ilgili talep ve görüşleri de dinlendi. Aydın incirinin kalitesinin korunması, güvenilir gıda üretiminin desteklenmesi ve ihracatta sürdürülebilir başarının sağlanması amacıyla çalışmaların hasat dönemi boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı