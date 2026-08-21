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Aydın'da Tıra Arkadan Çarpma: Baba ve Kızı Yaralandı

Aydın'da Tıra Arkadan Çarpma: Baba ve Kızı Yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki baba ve kızı yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki baba ve kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.C. yönetimindeki 09 AFS 378 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolunun 12. kilometresinde, A.D. idaresindeki 09 C 0670 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.C. ile araçtaki kızı T.C. (20) Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA
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