Söke'de Kadınlara 'Sağlıklı Menopoz Okulu' Eğitimi Verildi

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen "Sağlıklı Menopoz Okulu" eğitiminde kadınlara menopoz döneminde sağlığın korunması, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam konusunda bilgiler verildi.

Söke Sağlıklı Hayat Merkezi'nde, kadınların menopoz dönemini daha sağlıklı ve bilinçli geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla "Sağlıklı Menopoz Okulu" eğitimi gerçekleştirildi. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, menopoz döneminde kadın sağlığının korunmasına yönelik önemli konularda bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim kapsamında menopoz döneminde sağlığın korunması, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri, dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi ele alındı. Ayrıca menopoz sürecinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı. Kadınların menopoz sürecini sağlıklı, bilinçli ve yaşam kalitelerini koruyarak geçirmelerine katkı sağlamayı amaçlayan "Sağlıklı Menopoz Okulu" eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı