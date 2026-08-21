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Aydın-Muğla Karayolu'nda Peş Peşe Kazalar: 1 Ölü, 4 Yaralı ve 5 Kilometrelik Kuyruk

Aydın-Muğla Karayolu'nda Peş Peşe Kazalar: 1 Ölü, 4 Yaralı ve 5 Kilometrelik Kuyruk
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Aydın-Muğla Karayolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazalar nedeniyle Aydın istikametinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu ve yol yaklaşık 5 saat boyunca ulaşıma kapalı kaldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yol kontrollü şekilde yeniden açıldı.

Aydın-Muğla Karayolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen peş peşe kazalar nedeniyle Aydın istikametinde trafik adeta kilitlenirken, yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Aydın-Muğla Karayolu'nda bugün sabah saatlerinde peş peşe meydana gelen 2 ayrı trafik kazası nedeniyle karayolunda adeta can pazarı yaşandı. Sabah saatlerinde Kırsal Savrandere Mahallesi yakınlarında meydana gelen ölümlü kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Tıkanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, yaklaşık 2 kilometre geride bir başka kaza daha meydana geldi. İki kazada toplamda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, gerekli incelemelerin yapılması sebebiyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Ulaşımı adeta durma noktasına getiren kazalar nedeniyle Aydın istikametinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Drone görüntülerine de yansıyan uzun araç kuyruğunda sürücüler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yaklaşık 5 saat boyunca yolun tamamen ulaşıma açılmasını bekleyen sürücüler, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından kontrollü şekilde ilerlemeye başladı.

Kazalarla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından yol, trafik ekiplerinin kontrolünde yeniden ulaşıma açıldı. Uzun araç kuyruğunun çözülmesiyle birlikte karayolunda ulaşım normale dönmeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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