Haberler

Çine'deki Orman Yangınında Hayvanlarını Kurtarmaya Çalışan Mutlu Özcan Hayatını Kaybetti

Çine'deki Orman Yangınında Hayvanlarını Kurtarmaya Çalışan Mutlu Özcan Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan orman yangınında hayvanlarını kurtarmak isterken alevlerin arasında kalıp ağır yaralanan Mutlu Özcan, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yangında 3 bin hektar alan zarar görürken, yangına sebebiyet verdiği öne sürülen S.K. tutuklandı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde, 30 Temmuz'da çıkan orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken alevlerin arasında kalarak yaralanan Mutlu Özcan (35), tedavi gördüğü hastanede 20 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Çine'de 30 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Kavşit Yaylası'nda çıkan orman yangını Mutaflar Mahallesi'ne sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın sırasında hayvanlarını kurtarmak isteyen evli ve bir çocuk babası Mutlu Özcan, alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Özcan, burada tedavi altına alındı. Yaklaşık 20 gündür yaşam mücadelesi veren Özcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Özcan'ın cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından memleketi Çine'de toprağa verileceği öğrenildi.

Bölgede 4 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınında 3 bin hektar alan zarar gördü. Konu ile ilgili yürütülen soruşturmada ise yangına sebebiyet verdiği öne sürülen S.K. (53) tutuklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD harekete geçti! İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor

İsrail’in Suriye saldırısı bardağı taşırdı! ABD’den Türkiye hamlesi
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni Partili milletvekiline bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paulo Fonseca, Fenerbahçe'ye methiyeler dizdi

Fenerbahçe için neler dedi neler
Sevgilisini darbettiği gerekçesiyle ceza alan Ozan Güven’den yıllar sonra gelen itiraf

Sevgilisini darbetmişti: Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf
İsrail'den Trump'a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek

Sağ kolu "Saldırıları durdurun" diyen Trump'a açık açık meydan okudu
İmza atalı haftalar olmuştu! Lemina Galatasaray'dan ayrılıyor

İmza atalı haftalar olmuştu! Galatasaray'dan ayrılıyor
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar

Bulun bu alçakları! Plajda tesettürlü kadınları kayda alıp...

Salah'ı bile unutturacak transfer! Beşiktaş'tan gizli operasyon

Beşiktaş'tan Salah'ı bile unutturacak transfer
Romelu Lukaku'dan Kadıköy atmosferi için özel itiraf

Maç biter bitmez söylediğine beğeni yağıyor: Kariyerimde gördüğüm...