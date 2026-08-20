Haberler

Aydın'da Kamyonet-Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı, 2 Araç Hasar Gördü

Aydın'da Kamyonet-Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı, 2 Araç Hasar Gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dönüş yapan kamyonete çarpan motosiklet, sitenin otoparkına dalarak park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada motosiklet ve kamyonet sürücüsü yaralanırken, motosiklet hurdaya döndü. Vatandaşlar, bölgede sık sık kaza yaşandığını belirterek hız kesici yapılmasını talep etti.

Aydın'da dönüş yapan kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü otoparka daldı. Kazada kamyonet ve motosiklet sürücüsü yaralanırken sitenin otoparkından bulunan iki otomobilde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece saat 21.35 sıralarında meydana geldi. Yıldıztepe Mahallesi Muammer Hastepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde bulunan motosiklet sollama yaptığı sırada aniden sokağa giriş yapmaya çalışan kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet bir sitenin park halindeki araçlarının üzerine savruldu. Kaza sırasında motosiklet hurdaya dönerken kazaya karışan kamyonet ile park halindeki 2 otomobil de hasar aldı. Motosikletinde yola savrulan motosiklet sürücüsü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken başında bulunan kask sayesinde başından yara almaması teselli oldu. Gürültüyü duyan ve olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile kamyonet sürücüsünün ilk tedavilerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hasar alan park halindeki otomobillerin sürücüleri de olay yerine gelerek araçlarındaki hasarı inceledi.

Vatandaşlar yola hız kesici yapılmasını istedi

Öte yandan aynı noktada sayısız kazanın olduğunu ifade eden vatandaşlar, motosiklet ve araçların çok süratli şekilde seyrettiğini, mutlaka hız kesici yapılması gerektiğini ifade ederek yetkililere seslendi. Özellikle okulların açıldığı dönemlerde araç trafiğinin yoğunlaştığını, okul servislerinin de ağırlıkta olduğu dönemleri de dikkate alarak bölgeye kasis yapılmasını istediler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var
İsrail’in 8 kez vurduğu üste Türk askeri var mı? Suriye açıkladı

İsrail’in vurduğu üste askerimiz var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak

Komşuyu Türkiye korkusu sardı: ABD çekilirse sonuçları yıkıcı olur
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı

Herkes tekstil atölyesi sanıyordu, resmen cephanelikmiş
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz

İmamoğlu'nun itirafçı tanıklara soruları hakimi çileden çıkardı

Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor

Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor
Hava sıcaklığı 5 derece birden yükseliyor! Meteoroloji saat verdi: Ay sonuna kadar sürecek

Hava sıcaklığı 5 derece birden yükseliyor! Meteoroloji saat verdi
Tarihte bir ilk! Okan Buruk'un arayıp ikna ettiği genç yıldız yola çıktı geliyor

Okan hocanın arayıp ikna ettiği yıldız yola çıktı geliyor
Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt

Efsane futbolcudan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt
Saç örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu

Saç örme eylemine katılmıştı: Desteği, genç hemşireye pahalıya patladı