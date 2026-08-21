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Halk eğitim merkezlerinde yaz dönemi kursları sürüyor

Halk eğitim merkezlerinde yaz dönemi kursları sürüyor
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Aydın genelindeki halk eğitim merkezlerinde her yaştan vatandaşa yönelik düzenlenen yaz dönemi kursları devam ederken, sanattan zanaata, bilişimden dil eğitimlerine uzanan kurslar, vatandaşların yeni beceriler kazanmasına katkı sağlıyor.

Aydın genelindeki halk eğitim merkezlerinde her yaştan vatandaşa yönelik düzenlenen yaz dönemi kursları devam ederken, sanattan zanaata, bilişimden dil eğitimlerine uzanan kurslar, vatandaşların yeni beceriler kazanmasına katkı sağlıyor.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelindeki halk eğitim merkezlerinde düzenlenen yaz dönemi kurslarının tüm hızıyla devam ettiğini duyurdu. Her yaştan vatandaşın kişisel, mesleki ve sanatsal gelişimine katkı sunmak amacıyla düzenlenen kurslarda, kursiyerler yaz dönemini öğrenerek ve üreterek değerlendiriyor. Sanattan zanaata, bilişimden dil eğitimlerine kadar geniş bir alanda gerçekleştirilen kurslar, vatandaşların yeni beceriler kazanmasına imkan sağlıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hayat boyu öğrenmeyi teşvik eden ve bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefleyen anlayışı doğrultusunda sürdürülen eğitimlerde, kursiyerler edindikleri bilgi ve becerilerle üretime de katkı sunuyor. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, öğrenme azmiyle kurslara katılan tüm kursiyerler tebrik edilirken, eğitim süreçlerinde rehberlik eden öğretmen ve yöneticilere de teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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