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Aydın'da Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Yapıldı

Aydın'da Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Yapıldı
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısında, 2027-2031 dönemi için afet risklerinin azaltılması, tehlike değerlendirmeleri ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Aydın genelinde afet risklerinin azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Üst Düzey Bilgilendirme Toplantısı, Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yalçın Mumcu tarafından gerçekleştirilen sunum ve bilgilendirmelerin ardından; 2027-2031 İRAP kapsamında yürütülecek çalışmalar, Aydın'ın genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizi, afet risklerinin azaltılmasına yönelik hedefler ve kurumlar arası iş birliği ele alınarak istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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