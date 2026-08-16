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Aydın’da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında Mazlum Çiçek hayatını kaybetti, eşi D. Çiçek yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yangın öncesi evden kadın çığlığı duyulduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, eşi yaralı olarak kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Yangın, İstiklal Mahallesi 1067 sokak üzerindeki apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartman dairesinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangına müdahale eden ekipler, evde bulunan D. Çiçek isimli kadını yaralı olarak dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Kocasının cansız bedenine ulaşıldı

İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda D. Çiçek'in eşi Mazlum Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Yangında hayatını kaybeden Çiçek'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından gerekli işlemler için morga kaldırıldı.

Yangın öncesi çığlık iddiası

Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre yangından kısa süre önce evden kadın çığlığı duyulduğu, ardından da daireden alevlerin yükseldiği iddia edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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