İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

Son dönemde AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar ile gündeme gelen İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, dün partisinden istifa etmişti. Henüz bu istifanın şok atlatılmadan İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da partisinden istifa etti.

"KURUCUSU OLDUĞUM İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİYORUM"

Ömer Karakaş yaptığı açıklamada, "Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum." dedi.

Aydın Milletvekili Ömer Karakaş

PAYLAŞIMI YORUMA KAPATTI

Bu istifanın ardında İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düşerken Karakaş'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımına yorum yapılmasına kapatmadı da dikkat çekti.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLİYOR

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Karakaş'ın istifanın ardından AK Parti'ye geçeceğini iddia etti.