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Aydın'da Motosiklet Sürücülerine Güvenli Sürüş Eğitimi

Aydın'da Motosiklet Sürücülerine Güvenli Sürüş Eğitimi
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Aydın’da trafik bilincinin oluşturulması hedefiyle gerçekleştirdikleri çalışmalarla vatandaşlara güvenli sürüş konularında bilgiler veren Trafik Eğitim Büro personelleri, motosiklet sürücülerine yönelik ‘Güvenli motosiklet sürüşü’ eğitimi verdi.

Aydın'da trafik bilincinin oluşturulması hedefiyle gerçekleştirdikleri çalışmalarla vatandaşlara güvenli sürüş konularında bilgiler veren Trafik Eğitim Büro personelleri, motosiklet sürücülerine yönelik 'Güvenli motosiklet sürüşü' eğitimi verdi.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Eğitim Büro personelleri, 2026-2027 Motosiklet Güvenliği Eylem Planı kapsamında ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonu'nda motosiklet kullanıcılarına yönelik Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi verildi. "Bir kural bir ömür" mottosuyla gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara meydana gelen kazaların büyük bölümünün motosikletin karıştığı kazalar olduğu anlatılırken, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekildi. Motosiklet kulüpleri ve kuryeler olmak üzere 200 sürücünün katıldığı eğitimde genel trafik kurallarının yanı sıra güvenli motosiklet kullanımı, motosiklet kullanımında kask ve koruyucu ekipmanların önemi ve trafikte güvenli seyahat için trafik kurallarına uyulması, trafikte saygı konuları anlatıldı.

Kask kullanımı başta olmak üzere trafik kurallarına yönelik yapılan bilgilendirmelerin ardından eğitimde, motosiklet sürücülerine kural ihlali yapılmaması, hız limitlerine uyulması, kasksız ve reflektör yeleksiz motosiklet kullanılmaması konularında uyarılar yapıldı.

Ayrıca etkinlikte motosiklet kullanımındaki teknik anlatımların yanı sıra ekipman kullanımının önemine dikkat çekildi. Motosiklette kaportanın kendi vücutları olduğu ve bu nedenle mutlaka kurallara uyulması ve ekipman kullanılması gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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