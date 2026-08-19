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Dedebağ Keşkek Hayrı İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Dedebağ Keşkek Hayrı İçin Hazırlıklar Tamamlandı
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde 743 yıldır sürdürülen Dedebağ Keşkek Hayrı'nın bu yıl 744.'sü düzenlenecek. Etkinlik öncesinde Dedebağ Türbesi ve mesire alanında temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Bölge, vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek hayır için hazır hale getirildi.

Aydın'da 743 yıldır sürdürülen Dedebağ Keşkek Hayrı için hazırlıklar sürerken, bu yıl 744.'sü gerçekleştirilecek olan hayır öncesinde türbe ve mesire alanında temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Dedebağ Keşkek Hayrı öncesinde hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl 744.'sü gerçekleştirilecek olan etkinlik için Dedebağ Türbesi ve çevresindeki mesire alanında çalışma gerçekleştirildi. Keşkek hayrı öncesinde temizlik ve düzenleme çalışmaları yapılırken, hem türbe alanında hem de vatandaşların yoğun katılım gösterdiği mesire yerinde çevre düzenlemeleri de yapılıp, alandaki otlar temizlendi. Ayrıca türbenin de bakım ve onarımları tamamlanırken, bölge etkinliğe hazır hale getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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