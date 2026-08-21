Nazilli'de kamyonet yayaya çarptı: 2 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.
E.D'nin kullandığı, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 34 NRZ 420 plakalı kamyonet, Şirinevler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İ.B'ye çarptı.
Yaralanan İ.B, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası fenalaşan sürücü E.D. de ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA