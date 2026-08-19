Aydın'da Ayçiçeği Tarlaları Görsel Şölen Sunuyor
Aydın'ın Koçarlı-İncirliova yolundaki ayçiçeği tarlaları, sarı renkleriyle doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Gün batımında özellikle ziyaret edilen tarlalarda vatandaşlar bol bol fotoğraf çektiriyor.
Aydın'da ayçiçeği tarlaları sarı renkleriyle görsel şölen oluşturdu.
Koçarlı-İncirliova kara yolu güzergahında bulunan yol kenarındaki tarlalar, güzellikleriyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.
Özellikle gün batımında ilgi gören tarlalara gelen vatandaşlar araçlarını park ederek tarlaların içerisine giriyor.
Ayçiçekleriyle fotoğraf çektiren vatandaşlar, manzara karşısında hayranlıklarını dile getiriyor.
Kaynak: AA