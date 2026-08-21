Rolünden çıkamamış gibi! Kurtlar Vadisi oyuncusundan trafikte yakışıksız hareketler

Bir dönemin efsane yapımlarından Kurtlar Vadisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nevzat Yakışırboy, Aydın'da motosikletiyle seyir halindeyken bir trafik kavgasına karıştı.

MOTORDAN İNİP TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Aydın sokaklarında motosikletiyle ilerleyen tanınmış oyuncu Nevzat Yakışırboy, bir otomobil sürücüsüyle yol anlaşmazlığı yaşadı. Taraflar arasında karşılıklı inatlaşmayla başlayan olay, kısa sürede hararetli bir tartışmaya dönüştü.

"ARTİST MİSİN SEN?" SÖZÜNÜ DUYUNCA ÇILDIRDI

Tartışmanın en gergin anında, otomobil sürücüsünün Yakışırboy’a dönerek “Hayırdır, artist misin sen?” diye seslenmesi olayın seyrini tamamen değiştirdi. Asıl mesleği zaten oyunculuk olan ve yıllarca ekranlarda boy gösteren Yakışırboy, bu ifadeyi duyunca sinirlerine hakim olamadı. Tartıştığı sürücünün üstüne yürüyen sevilen oyuncu, "İn lan aşağı!" diyerek ağır küfürler savurduğu görüldü.

Kaynak: Haberler.com