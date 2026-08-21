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Nazilli'de Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı

Nazilli'de Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışması sonucu ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışması sonucu ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

S.M. idaresindeki 49 AAP 124 plakalı hafif ticari araç, Aydın-Denizli kara yolu Yeni Sanayi Mahallesi istikametinde M.A.Ö'nün kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada, yola savrulan M.A.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan M.A.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hafif ticari araç sürücüsü S.M. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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