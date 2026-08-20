Kuşadası'na 2 Kruvaziyerle 8 Bin 200 Turist

Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan 2 kruvaziyerle 8 bin 200 turist geldi.

Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Sun Princess" ve Malta bayraklı "Celebrity Ascent" isimli kruvaziyerler yanaştı.

Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı olan 8 bin 200 turist indi.

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için bölgeye geçti.

Kaynak: AA