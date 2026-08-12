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Aydın'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü

Aydın'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Ramazan Kurt (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Ramazan Kurt (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OLAY İŞ YERİNDE MEYDANA GELDİ

Olay, saat 12.00 sıralarında Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan Ramazan Kurt, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurt, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

KAÇAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Burada tedaviye alınan Ramazan Kurt, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıprmahmed5184@gmail.com:

sedye ye cıkta yap o cpr ı efektif değil yada hiç yapma

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Maşallah hergün ayrı olay, ayrı bir vahşet

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