AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı

İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa ettikten kısa süre sonra Ak Parti'ye katıldı. Karakaş'ın yeni partisindeki ilk açıklaması, transferine yönelik eleştirilerin ardından geldi.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Karakaş, İYİ Parti'den istifasını “gördüğüm lüzum üzerine” ifadeleriyle duyurmuştu. Aynı gün Ak Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa katılan Karakaş, burada AK Parti saflarına geçti. Karakaş'ın parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

“ÇİZGİMİ DEĞİŞTİRMEDİM”

AK Parti'ye geçişinin ardından tv100'e konuşan Karakaş, hakkındaki “çizgisini değiştirdi” yorumlarına yanı verdi. Karakaş, siyasi tercihinin fikirlerinden vazgeçtiği anlamına gelmediğini belirterek, “Ben çizgimi değiştirmedim. Fikrime daha iyi hizmet edebilmek için partimi değiştirdim.” ifadelerini kullandı.

GEÇİŞLERİN SÜRMESİ BEKLENİYOR

AK Parti’nin 25’inci yılının kutlandığı etkinlikle 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti'ye katılmıştı. İddialara göre, AK Parti'ye geçişler sürecek.