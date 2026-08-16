Erzurum'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Erzurum'da otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Feci kaza, bugün Erzurum-Çat karayolu Teke Deresi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. C.D. idaresindeki 25 BA 480 plakalı hafriyat kamyon, Erzurum-Çat karayolu Teke Deresi Mahallesi mevkisinde, E.A'nın kullandığı 25 AES 586 plakalı otomobille çarpıştı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Feci kazada otomobil hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aynı otomobilde oldukları öğrenilen 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

2 ÖLÜ, 4 YARALI

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sevda (42) ve Serranur Aydın, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Hafriyat kamyonu sürücüsünün ise jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Kaza sonra olay yeri inceleme ekipleri araçların üzerinde çalışma yaptı.

Kaynak: AA