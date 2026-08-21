Aydın'da İkamet İzni Alan Yabancı Sayısı Son 2 Yılda Yüzde 6 Arttı

Özellikle yaz aylarında nüfus artışı yaşayan Aydın'da, ikamet izni alan yabancıların sayısı son 2 yılda yüzde 6 artarken, 2026 Temmuz ayında ikamet izinli yabancı sayısı 10 bin 507 oldu.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok vatandaşın tercih sebebi olan Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alırken, ikamet izni alan yabancıların sayısında artış yaşanmaya başladı. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 120 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş yaşarken, 13 Ağustos 2026 yılı istatistiklerine göre il genelinde 10 bin 507 ikamet izinli yabancı bulunuyor.

Son verilere göre Aydın'ın ikamet izinli yabancı sayısında son 2 yılda yüzde 6'lık bir artış yaşandı. 15 Ağustos 2024 verilerine göre 9 bin 900 olan ikamet izinli yabancı sayısı 13 Ağustos 2026 verileri kapsamında 10 bin 507 oldu. Buna göre son 2 yılda toplam 607 yabancı, ikametini Aydın'a aldırdı.

Öte yandan Geçici Koruma statüsünde Aydın'da yaşayan Suriyelilerin sayısı ise 13 Ağustos 2026 tarihinde 6 bin 593 oldu. 1 milyon 172 bin 107 nüfuslu Aydın'daki Suriyelilerin nüfusa oranı ise 0,56 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı